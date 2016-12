Kadry > HRM > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Rekrutacja > 4 pytania, które warto zadać pracodawcy podczas rozmowy o pracę

4 pytania, które warto zadać pracodawcy podczas rozmowy o pracę

Dobrze postawione pytania do rekrutera pokażą mu Twoją motywację do pracy, której oczekują pracodawcy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o co warto spytać się na rozmowie kwalifikacyjnej, żeby zwiększyć swoją szansę na zdobycie pracy.