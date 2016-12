Headhunterzy. Kim są?

Headhunter zajmuje się bezpośrednim wyszukiwaniem kandydatów spełniających określone kryteria podane przez pracodawcę, z którym współpracuje. Ten proces przebiega w sposób utajniony i pozwala dotrzeć zarówno do aktywnych, jak i pasywnych kandydatów, a tym samym całego spektrum potencjalnych pracowników.

Szczególnie przydatny wydaje się w przypadkach trudnych rekrutacji. Takie wymagają wyszukanie kandydata, którego umiejętności są rzadkie na rynku pracy, a tym samym należy liczyć się ze sporą konkurencją przedsiębiorstw poszukujących osób pod określony profil zawodowy. Analogicznie z pracownikami wysokiego szczebla, jak dyrektorzy, kierownicy, menagerowie, którzy niezwykle ostrożnie pochodzą do kwestii zmian pracy.

Zazwyczaj do momentu pierwszego kontaktu z wybranymi kandydatami plany rekrutacyjne firmy nie są udostępniane publicznie, tak jak ma to miejsce w przypadku publikowania większości ogłoszeń. Headhunter uzyskuje informacje zwrotną od interesujących go kandydatów, bez podania nazwy przedsiębiorstwa, dla którego pracuje. Poufność jest zazwyczaj kluczowym wymogiem w warunkach takiej współpracy. Rekruter bada możliwości zmiany pracy przez kandydata, oceny względem obecnego miejsca pełnienia obowiązków, oczekiwań względem zarobków, nastawienia do nowych szans zatrudnienia, zakresu kompetencji, a także specyfiki osobowościowej.

W gestii jego umiejętności leży czy będzie w stanie w wiarygodny i nienarzucający sposób przekonać go do zmiany pracy. Najczęściej skuteczne okazują się argumenty finansowe, atrakcyjniejsze dodatkowe benefity, świadczenia, pewność zatrudnienia, bliskość pracy od domu oraz większe możliwości rozwoju zawodowego. Kandydatów wyszukuje na wiele sposobów. Korzysta z tworzonych przez siebie baz CV, aktywnie przegląda portale społecznościowe, umieszcza ogłoszenia w Internecie, rozwiesza je w miejscach, w których interesujący go kandydaci mogą bywać, a nawet kontaktuje się z konkretnymi osobami, dzwoniąc do firm, w których są zatrudnieni.

W tej branży najczęściej pracują absolwenci psychologii i socjologii, którzy mają za sobą szkolenia związane z HR. Doświadczenie wyniesione z pracy rekrutera lub doradcy personalnego jest na wagę złota. W tej dziedzinie szkolić się można zresztą całe życie. Najbardziej pożądanymi cechami u headhuntera są empatia, kontaktowość, rozbudowana umiejętność retoryki oraz inteligencja emocjonalna. Wynagrodzenie headhuntera zazwyczaj uzależnione jest od pensji na stanowisku, na które rekrutuje pracownika i wynosi od miesięcznej do kilkukrotnej pensji pracownika.

Autor: Paweł Drąg, KS Service