Jak rekrutować pracowników z pokolenia X, Y i Z

Jak dostosować proces rekrutacyjny do przedstawicieli pokolenia X, Y i Z

Oferty w serwisach poświęconych pracy, post na facebookowej tablicy, apka rekrutacyjna – każde z narzędzi pozwala na rekrutację kandydatów z innego pokolenia.

Pokolenie X

To osoby urodzone w latach 1965-1979, które wchodziły na rynek pracy w latach 90.

Jak ich poszukiwać?

System poleceń, ogłoszenia w serwisach z ofertami pracy lub firmowym intranecie – tymi sposobami można najszybciej dotrzeć do pracowników z pokolenia X. W ogłoszeniu o pracy powinno być jak najwięcej precyzyjnych informacji, takich jak: rodzaj umowy o pracę, opcje ubezpieczenia, benefity. Dla „iksów” to nie tyle atuty, ile podstawy świadczące o uczciwości przyszłego pracodawcy.

Jak rozmawiać?

Przedstawiciele pokolenia X najchętniej przyjmą zaproszenie na tradycyjną rozmowę kwalifikacyjną w budynku firmy i na wcześniej umówioną godzinę. Dla „iksów” ważne jest bowiem poznanie warunków pracy panujących w biurze. Osoby z pokolenia X lubią wiedzieć jak najwięcej o przyszłym miejscu pracy, włączając pytanie o dostęp do naturalnego światła przy biurku. Można spodziewać się, że osoby z pokolenia X będę odważniej negocjować wynagrodzenie, gdyż pieniądze – obok prestiżu - liczą się dla nich najbardziej. Warto wiedzieć, że najlepszą motywacją dla kandydatów z tego pokolenia są benefity np. karty zniżkowe, atrakcyjne ubezpieczenie lub służbowy telefon.

Pokolenie Y

To tzw. „millenialsi”. Są to osoby urodzone w latach 1980-1989. Na rynek pracy wchodziły po roku dwutysięcznym.

Jak ich poszukiwać?

- Oprócz ogłoszeń i systemu poleceń, na osoby z pokolenia Y skutecznie działają kanały społecznościowe. - podkreśla Aleksandra Pocheć, ekspertka serwisu rekrutacyjnego Monster Polska. Poza tym „millenialsi” lubią dedykowane targi pracy, np. dla branży IT, humanistów, ekonomistów. Można ich także skusić do udziału w konkursach biznesowych, w których szansą jest, np. płatny staż w międzynarodowym oddziale firmy. „Igreki” cenią pracę, która jest zgodna z ich wykształceniem oraz pasją. Jednocześnie lubią być doceniani, chwaleni oraz motywowani, np. poprzez nagrody motywacyjne.

Jak rozmawiać?

Głównym kanałem komunikacji dla „igreków” są media społecznościowe, dlatego oprócz rozmowy kwalifikacyjnej face to face, bez problemów spotkają się także na wideo czacie. Z osobami z pokolenia Y nie należy umawiać rozmów po 17 lub w weekendy, bo to sygnał dla „igreka”, że pracownicy firmy pracują po godzinach. Tym samym szansa, że „igrek” przyjmie ofertę pracy, zmaleje. „Millenialsi” są odważni, nie boją się zmian i już podczas rozmowy będą chcieli wybadać atmosferę w firmie. To jeden z powodów, dla których osoby z tego pokolenia będą dążyły podczas kolejnego etapu rekrutacji do zobaczenia firmy. Wtedy, chcąc zaimponować „igrekowi”, najlepiej umówić spotkanie w tej części firmy, gdzie są sale konferencyjne. Szybko udzieli im się klimat pracy.