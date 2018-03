Oceniaj uczciwie, działaj z wyprzedzeniem. Kompetencje a kwalifikacje

Wiem, że brzmi to dość irracjonalnie, ale z pewnymi faktami nie sposób dyskutować. Na kwalifikacje zawodowe składa się zestaw nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych, które zdołałeś przyswoić w swoim życiu. To dzięki nim możesz stać się specjalistą w konkretnych dziedzinach zawodowego życia. Dowodem kwalifikacji zazwyczaj są dyplomy ukończonych szkół i kursów, a także wszelkie dokumenty urealniające dorobek zawodowy. Zawód dziennikarza jest specyficzny. Niekoniecznie musiałem ukończyć studia dziennikarskie, aby dostać szansę na zaistnienie w mediach. Swoje umiejętności szlifowałem podpatrując bardziej doświadczonych kolegów, dużo czytając i pisząc, a także dogłębnie analizując najwybitniejsze artykuły, które pojawiały się w prasie. Z biegiem czasu i jednocześnie rosnącą ilością napisanych przeze mnie tekstów, moje kwalifikacje rosły.

Kiedy jednak spojrzymy na standardową drogę pojmowania pojęcia kwalifikacji, to tutaj panuje pustelnicza posucha – kompletny brak ukończonych szkoleń, wykształcenie dalekie od dziennikarskiego, a także znikoma ilość specjalistycznych kursów. Dlatego też zalecam sporą dawkę zdrowego rozsądku, ale i ostrożności przy pojmowaniu sztywnych pojęć, związanych z szeroko rozumianym rynkiem pracy. Zawód jest zawodowi nierówny. Co oczywiste, człowiek aspirujący do zostania lekarzem nigdy nie będzie dopuszczony do wykonywania tej pracy, jeśli nie zadba o swoją edukację. W tym przypadku kompetencje zawodowe na samym początku opierać się będą głównie na wiedzy teoretycznej. Wtedy też czym większa liczba ukończonych szkoleń i praktyk, tym potężniejsza szansa na spełnienie swoich ambicji zawodowych. Pogłębienie kwalifikacji za pomocą doświadczenia będzie tym samym nabywane latami, wraz ze stażem pełnienia obowiązków i coraz to ambitniejszymi wyzwaniami.

Kompetencje zawodowe to bardziej złożona materia i tym samym trudniejsza do zweryfikowania. Tożsame są ze zdolnościami poznawczymi i indywidualnymi, stanowiącymi o predyspozycjach do wykonywania pracy. Jak właściwie je ocenić? Czy aby na pewno sam jesteś w stanie to określić? Potrzeba dużej dawki samokrytycyzmu i właściwej, szczerej oceny swojej osoby, by nie popełnić tutaj rażących błędów, które mogłyby mieć niebagatelny wpływ na karierę zawodową. Niekiedy rozdziela się kompetencje zawodowe oraz predyspozycje i osobowość, ale większość specjalistów uważa to za błędne. Na kompetencje składa się zdolność szybkiej organizacji własnej pracy, wielozadaniowość, umiejętność radzenia sobie ze stresem i praca w grupie, a także autoprezentacja i wszelkie możliwe umiejętności miękkie. Dlatego tak istotna jest doskonała świadomość oceny własnej osoby.

Jeżeli jesteś introwertykiem, który najlepiej czuje się w swoim własnym towarzystwie, to jest wielce prawdopodobne, iż najprawdopodobniej nie zostaniesz rewelacyjnym handlowcem, prezenterem telewizyjnym czy kimkolwiek kto w swojej pracy ma żywy kontakt z dużą ilością osób. Z kolei ekstrawertyk lubujący się w wystąpieniach publicznych, wulkan energii, który jest trudny do okiełznania, prędzej czy później może zacząć czuć zniechęcenie do stanowiska, które będzie ograniczało jego naturalne talenty osobowościowe. Tacy ludzie często zostają "skoczkami", czyli osobami, które nie są w stanie na dłużej związać się emocjonalnie z jednym miejscem pracy, szybko odczuwając potrzebę nowych wyzwań. Co, jak wskazuje nazwa, kończy się skokami z jednej firmy do drugiej. Tutaj, lekko abstrahując, łatwo o wywrotki...

Bądź jak Abraham Lincoln, który powiedział, że idzie wolno, ale nie cofa się nigdy. Dokształcać się i doskonalić swoje umiejętności możesz przez całe zawodowe życie. Jesteś w stanie korygować swój profil zawodowy i dość swobodnie go zmieniać. O ile starczy ci sił i ambicji do tego, aby penetrować coraz to nowsze obszary wiedzy. Pamiętaj jednak zadbać analitycznie o każdy aspekt i staraj się wyprzedzać fakty. Co z tego, że od strony merytorycznej będziesz kapitalnie przygotowany do pracy handlowca, skoro twoje cechy charakteru sprawią, że będziesz podchodził do spotkań służbowych czysto zadaniowo, a zabraknie w tym empatii i zwykłego, ludzkiego podejścia? Oceniaj siebie uczciwie, a działaj z wyprzedzeniem, by zminimalizować możliwość popełnienia błędów na zawodowym szlaku. Pamiętaj też o możliwości spotkań z doradcami zawodowymi, którzy na podstawie testów psychologicznych i swojego, nomem omem, doświadczenia, są w stanie pomóc ci w wyborze odpowiedniej ścieżki zawodowej. Powodzenia i nigdy się nie poddawaj!

