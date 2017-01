Jak skutecznie motywować zespół

Stworzenie zespołu pracującego z zapałem i na najwyższych obrotach jest zadaniem trudnym i pracochłonnym. To rolą szefa jest wydobycie ze swoich ludzi, tego, co w nich najlepsze.

Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień. Prowadzenie pracowników tak, by utrzymywali wysoką efektywność to niewątpliwie długotrwały proces, w którym niezbędne jest podjęcie określonych działań. Podpowiadamy, jak zacząć korzystnie wpływać na zespół i jego pracę.

reklama reklama

1. Poszukaj pozytywnej energii w sobie

Jeśli szef nie ma w sobie odpowiedniego nastawienia, nie będzie go także w zespole – zauważa Joanna Żukowska ekspert międzynarodowego serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl. Niezmotywowany przełożony, nie będzie w stanie nakłonić ludzi do wytężonej pracy – dodaje. Pozytywna energia oraz postawa lidera są kluczowe w zarządzaniu zespołem, dlatego trzeba nad nimi pracować. Wzbudzanie w sobie optymizmu i zapału do wykonywanych zadań powinno być elementem codziennego dbania o siebie. Tak, jak pilnujemy zdrowej diety czy regularnych ćwiczeń, powinniśmy dbać o swoje pozytywne nastawienie do pracy. Szef powinien zarażać zespół entuzjazmem i być skupiony na wspólnym celu.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

2. Nie wystarczy być trenerem, trzeba kibicować

Zdarza się, że pracownicy nie wykorzystują w pełni swoich możliwości, bo brakuje im wiary w siebie. Bywa też, że nie zdają sobie sprawy z tego, co są w stanie osiągnąć. Prawdziwi liderzy powinni znać swój zespół i wiedzieć kogo, na co stać. Lider, jak prawdziwy kibic, powinien zarażać wiarą w zespół. To niezmiernie ważne, by umieć wzmocnić swoich ludzi. Muszą wiedzieć, że wierzymy, iż poradzą sobie z nowym projektem czy klientem. Nasza wiara może się przełożyć na ich pewność siebie.

Zobacz również: 5 najpopularniejszych metod rekrutacyjnych

3. Empatia się sprawdza

Stara szkoła zarządzania radziła sięgać po negatywne wzmocnienia, by osiągać wyniki. To podejście okazało się nieefektywne. Nie dość, że nie poprawia osiągnięć, to wprowadza niezdrową atmosferę. To, co naprawdę procentuje to budowanie silnej relacji z zespołem, opartej na wzajemnym zrozumieniu. Do tego trzeba empatii i okazywania wsparcia. Pracownicy, którzy czują się rozumiani, dają z siebie więcej.

4. Ich zdrowie to priorytet

Zdrowsi pracownicy pracują ciężej, realizują więcej zadań, a dodatkowo czują się szczęśliwsi. Warto o nich zadbać. Wystarczą małe udogodnienia – np. zdrowe przekąski w firmowej kuchni czy dłuższa przerwa. Jeśli pozwala na to budżet firmy, warto pomyśleć o dofinansowaniu pracownikom karnetu na siłownię, basen czy zajęcia fitness.