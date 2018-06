Porady nie od parady. Kłopoty z koncentracją w pracy

Zacznij od spojrzenia na swój stan z kilku poziomów logicznych. Poddaj analizie zachowanie, składowe charakteru, sposób myślenia i warunki do pracy. Odpowiedz sobie uczciwie na kilka pytań, by jak najtrafniej zlokalizować problem. Wiedząc co jest dla ciebie najtrudniejsze, łatwiej będzie ci z tym walczyć.

Zastanów się:

Co najbardziej ci przeszkadza? Może jest to konkretna osoba w pracy, niefortunne ułożenie biurka, które powoduje, że przez połowę dnia w oczy świeci ci słońce, ewentualnie nieporządzek panujący w twoim otoczeniu?

Jak traktujesz swoje zadania w pracy? Podchodzisz do nich z pasją czy masz już je serdecznie dosyć?

Co takiego robisz, że masz problemy z koncentracją? Czy jest to natłok zadań, praca na kilku programach komputerowych jednocześnie, a może niewyjaśniona kwestia awansu i ewentualnego podniesienia zarobków?

Jak oceniasz swoją osobę? Jesteś sumienny, dotrzymujesz terminów i z determinacją podchodzisz do każdych zadań, czy jednak jesteś roztrzepany i trudno ci dać z siebie wszystko?

Jeśli umiesz szczerze odpowiedzieć na powyższe pytania, to wiesz o swojej sytuacji dostatecznie dużo, by łatwiej było dobrać odpowiednie porady dla ciebie. Pamiętaj, by szukać w nich wskazówek, a nie gotowych recept na wyeliminowanie kłopotów. Gotowy? To startujemy!

Priorytety

Najważniejszą kwestią jest ustalenie priorytetów. Nie trać czasu na bezsensowne, chaotyczne działania, zapomnij o przekładaniu najpoważniejszych zadań na później, a także usystematyzuj swoją pracę. Każdy dzień rozpocznij od sporządzenia listy zadań – biorąc od uwagę hierarchię ważności, tak by na końcu zająć się już najmniej pilnymi sprawami.

Rozmowy telefoniczne

Odbieraj telefony, tylko wtedy, gdy rzeczywiście masz możliwość, by porozmawiać. Jeśli rozmowa jest pilna, a ty nie masz czasu, wyjaśnij swoją sytuację i umów się na telefon w dogodnym dla ciebie momencie. Dzięki temu oszczędzisz niepotrzebnych nerwów zarówno sobie, jak i dzwoniącemu.

Maile

Każdego dnia tracimy potwornie dużą ilość czasu na przeglądanie wszystkich maili, które do nas spłynęły. Postaraj się więc uporządkować swoje działania – rano, kiedy umysł działa najlepiej i teoretycznie powinieneś pracować najwydajniej, koncentruj się na najtrudniejszych zadaniach. Maile zostaw na później, niezwłocznie czytając tylko te, na które czekasz lub te, które skierowane są od osób, którym wiesz, iż musisz odpisać najszybciej, jak tylko się da.

Ergonomia pracy

W zasięgu twoich rąk winny znajdować się tylko przedmioty, których używasz i potrzebujesz do codziennych zadań. Sprzątaj regularnie swoje biurko i nie pozwól, by stos dokumentów zmniejszał twoją przestrzeń do działania. Pamiętaj, by na pulpicie laptopa właściwie nazwać wszelkie dokumenty – tak, byś od razu wiedział czego dotyczą. Pogrupuj je tematycznie, by móc szybciej je odnaleźć.

Rozmowa

Jeśli twoi współpracownicy zbyt często proszą cię o pomoc w rozwiązywaniu ich problemów i na różne sposoby przeszkadzają w pracy, to nie zamykaj się z tym kłopotem w sobie. Najlepszym rozwiązaniem zawsze będzie szczera rozmowa i ustalenie zasad panujących między wami. Bądź spokojny i merytoryczny, ale i połącz sympatię ze stanowczością - rozmowa nie może wyjść poza kontrolę i tym samym przerodzić się w konflikt.

Myśl pozytywnie

Zastanów się nad pozytywnymi aspektami wykonywanej pracy. Myśl o swoim rozwoju, stabilizacji, pieniądzach, drodze do określonego celu, pomysłu na siebie. O wszystkim tym, co dodaje ci wewnętrznych sił i sprawia, że czujesz się pobudzony do działania. Szukaj nowych inspiracji!