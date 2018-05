Jak zbudować dobre relacje z pracownikami

Świadomość potrzeb pracownika i zbudowanie z nim pełnej relacji to klucz do sukcesu firmy – przekonuje dr Mateusz Grzesiak, psycholog biznesu. Szczęście pracownika przekłada się na jego produktywność i kreatywność. Z badań wynika, że zadowolony pracownik jest o 43 proc. bardziej produktywny. Młode pokolenie ceni przede wszystkim możliwość samorealizacji, podnoszenia kwalifikacji i dobre relacje w firmie, w tym partnerskie z przełożonym. Polskie firmy rzadko jednak inwestują w budowanie nowoczesnej relacji z pracownikiem. Rocznie na szkolenia wydają nieco mniej niż 200 zł, kuleją też relacje interpersonalne.

– Nowoczesna relacja to taka, w której pracodawca jest świadomy wielowymiarowych potrzeb pracownika, w związku z czym jest w stanie zadbać o jego finansowy byt, emocjonalne samopoczucie, relacje w pracy, klimat, szeroko pojętą kulturę. W ten sposób potrafi stworzyć jak najlepsze warunki do holistycznego, całościowego rozwoju pracownika, a nie tylko traktować go jako trybik w maszynie – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes dr Mateusz Grzesiak, psycholog biznesu.

reklama reklama

Jak przekonuje ekspert, nowoczesna firma to zespół ludzi, którzy realizują wspólny cel pod wodzą charyzmatycznego lidera, a jednocześnie każdy czuje się ważny i potrzebny. W takim przedsiębiorstwie pracodawca wie, jak stworzyć przyjazne miejsce pracy, gdzie pracownicy będą mogli się realizować, a jednocześnie czuć się docenieni, być motywowani. Istotne jest budowanie długoterminowej relacji z pracownikiem, bo dzięki niej mniejsza będzie rotacja kadry. Prawidłowe relacje z pracownikami przekładają się zaś na przewagę konkurencyjną na rynku.

Polecamy: RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

– Budowanie nowoczesnej relacji z pracownikiem sprowadza się do wykorzystania świadomych narzędzi z różnych nauk. Po pierwsze z psychologii, żeby wiedzieć, w jaki sposób za pomocą inteligencji emocjonalnej czy społecznej wpływać na pracownika w odpowiedni sposób, a także nowoczesnych narzędzi zarządzania, które pozwalają poprzez pryzmat planowania, organizowania i delegowania w fachowy sposób zarządzać organizacją od strony twardej – tłumaczy dr Grzesiak.

Dzięki kompleksowemu podejściu do relacji w miejscu pracy pracodawca zyskuje szczęśliwych pracowników. Z raportu „Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy” firm EY oraz Employer Branding Institute jasno wynika zaś, że szczęśliwy pracownik oznacza dla firmy większe zyski. Zadowolony pracownik jest o 43 proc. bardziej produktywny i o 86 proc. bardziej kreatywny, rzadziej korzysta ze zwolnień lekarskich (o 36 proc.) i generuje mniejszą rotację (nawet o 61 proc.). W Polsce jednak zaledwie 37 proc. pracowników jest szczęśliwych.