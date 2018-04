Jak reagować na „trudne” pytania podczas prezentacji?

Prowadzenie prezentacji to codzienny element pracy przedstawicieli różnych branż, nie tylko szkoleniowej. Wielu prelegentów najbardziej obawia się momentu, w którym to odbiorcy przejmują ster, bo przecież pytania słuchaczy potrafią zaskakiwać. Jak reagować, gdy okazują się one szczególnie problematyczne?