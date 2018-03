Jakich zwrotów unikać w rozmowie z szefem

„Pozycję w firmie budują nie tylko czyny, ale także słowa. Dlatego warto przeanalizować swój sposób komunikacji z szefem i poprawić go, zwłaszcza przed rozmową o podwyżce lub awansie” – radzi Aleksandra Pocheć, ekspertka międzynarodowego serwisu pracy MonsterPolska.pl.

O tych zwrotach należy zapomnieć:

„Mylisz się”

Otwarta krytyka przełożonego to prosta droga, by wkluczyć się z zaufanego kręgu osób, z którymi szef się konsultuje i którymi się otacza. Bliscy współpracownicy wprawdzie mogą mieć odmienne zdanie od tego, które ma szef. Potrafią jednak komunikować je inaczej, mówiąc np. „ciekawa propozycja, ale jest jeszcze inna możliwość”. „Mylisz się” to przekaz negatywny a takich należy unikać.

„Czwartek, to mały piątek. Myślę już tylko o weekendzie”

„Każdy marzy o wolnym weekendzie, ale szef nie jest najwłaściwszą osobą, której należy się z tego zwierzać” – zauważa Aleksandra Pocheć z MonsterPolska.pl. „Równie nietrafionym pomysłem jest wrzucanie zdjęć na Facebooka – zwłaszcza gdy wśród znajomych mamy swojego menadżera – z hasłami typu „jeśli trzeci dzień nie chce ci się pracować, znaczy, że to już środa” albo „moje lenistwo kiedyś mnie wykończy”. Przełożony, zwłaszcza z niewielkim poczuciem humoru, może uznać, że w każdym żarcie, jest trochę prawdy” – dodaje.

„Znowu zapomniałem/am...”

Nawet jeśli zdarzy nam się zapomnieć o wykonaniu zadania, o które prosił szef, możemy powiedzieć: „właśnie nad tym pracuję”, „potrzebuję jeszcze jednego dnia, aby wykonać to zadanie jak najlepiej”. Pokażmy, że pracujemy, staramy się i nie przyznawajmy się, że o czymś zapomnieliśmy. To nie jest najlepsza droga do awansu.

„To nie moja firma, abym musiał się poświęcać”

Tego typu zdanie podkreśla, że nie jesteśmy związani z firmą, w której pracujemy, a nasze zaangażowanie jest na bardzo niskim poziomie. Jeśli dodatkowo zdanie wypowiedziane jest podczas sporu z pracodawcą, może ono przekreślić naszą pozycję na dłużej. Mając trudnego szefa czasem trzeba ugryźć się w język, ale pod żadnym pozorem nie można mówić o naszych emocjach, w tak bezpośredni sposób. Praca nie jest miejscem, w którym powinniśmy pozwalać sobie na docinki. Ewentualne konfliktowe sytuacje należy rozwiązywać w merytorycznej dyskusji.

„W mojej poprzedniej pracy, funkcjonowało to lepiej”