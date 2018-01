Początki w nowej pracy - na co zwrócić uwagę

Chcąc poradzić sobie w nowej pracy, od samego początku musimy rozpocząć budowanie własnej pozycji. Ważne jest także poznanie nieformalnych zasad panujących w biurze.

1. Dress code

„Rozpoczynając nową pracę w firmie, w której panuje określony dress code, sprawa ubioru jest rozwiązana. Z reguły firmy wymagają od kobiet – koszul, kostiumów, ciemnych rajstop i krytych butów, a od mężczyzn – koszul, marynarek, materiałowych spodni lub klasycznie skrojonych jeansów” – radzi Joanna Żukowska, ekspertka serwisu rekrutacyjnego MonsterPolska.pl. „Paradoksalnie trudniej ubierać się do firmy, w której sposób ubierania się pozostawiony jest w rękach pracowników. Brak oficjalnego dress code’u nie oznacza bowiem, że tych zasad nie ma. Są – niepisane – i trzeba je jak najszybciej poznać” – dodaje.

reklama reklama

2. Budowanie własnej pozycji

Według światowej ankiety przeprowadzonej przez Harvard Business Review 50 proc. badanych czuje, że w pracy nikt nie traktuje ich poważnie. Nie chcąc dołączyć do tej grupy, o swoją pozycję musimy dbać każdego dnia. Ważne jest zarówno to, co mówimy (dobrze jest zabłysnąć w towarzystwie wiedzą specjalistyczną, ale i na temat bieżących wydarzeń), w jaki sposób mówimy (lepszy odbiór zapewnia spokojny i pewny siebie ton) oraz jak się przy tym zachowujemy (wielką sztuką jest kontrola mowy ciała). Pewna spójność wizerunkowa, zapewni nam lepszy odbiór naszej osoby wśród współpracowników.

3. Rozpoznać role w zespole

Nieformalny lider, ulubieniec szefa, motywator – to role, w których nierzadko obsadzani są (lub świadomie się na takich kreują) członkowie działów. Warto dowiedzieć się kto, jaką ma nieformalną rolę, gdyż to pozwoli nam pewniej poczuć się w danej firmie. Oczywiście tego etapu nie należy przyspieszać, bo wchodzenie do nowego zespołu wymaga czasu. Na początku warto być obserwatorem, a nie komentatorem. Jeśli chcemy wzbudzić zaufanie we współpracownikach, powinniśmy dać im czas na oswojenie się z nową osobą – czyli z nami – w zespole.

Polecamy: Ochrona danych pracowników. Praktyczny poradnik dla pracodawców

4. Zwyczaje

Zespoły, które pracują razem miesiącami lub latami mają swoje zwyczaje: wspólnie piją poranną kawę, rozmawiają na prywatne tematy, a wychodząc w piątki, życzą sobie miłego weekendu. Są też działy, które funkcjonują zupełnie inaczej, gdzie kontakt jest ograniczony do spraw zawodowych. Poznanie nowych zwyczajów i respektowanie ich jest bardzo ważne i szczególnie trudne, zwłaszcza gdy reguły obowiązujące w nowej firmie są inne, niż u wcześniejszego pracodawcy.

5. Kwestie urlopu

„W wielu firmach funkcjonuje e-system wypełniania wniosków urlopowych. To w systemie zaznaczamy liczbę dni, wybieramy rodzaj urlopu, a drogą mailową otrzymujemy powiadomienie czy szef dany wniosek zaakceptował, czy też nie” – mówi Żukowska z MonsterPolska.pl. „Wciąż aktualny jest jednak system, w którym pracownicy muszą iść do szefa na rozmowę w kwestii urlopu, a potem wypełniają druk. Idąc do nowej pracy warto zapytać współpracowników, jakie obowiązują zasady uzyskiwania urlopu. Nieoficjalną drogą dowiemy się, czy szefowie mają w zwyczaju anulować urlop w ostatnim momencie i w jakiej sytuacji to robią. Ważna jest także kwestia tego, na ile wcześniej należy starać się o urlop” – dodaje.

Zobacz również: Jak przygotować się rozmowy rekrutacyjnej w formie wideo

6. Komunikacja po pracy w social mediach

W dobie social mediów pracownicy, a i często ich przełożeni, mają ze sobą kontakt właśnie na Facebooku czy Twitterze. Warto dość szybko dowiedzieć się, jakie relacje panują w danej firmie w wirtualnej rzeczywistości. Jeśli wyraźnie oddzielamy życie prywatne od zawodowego, a w firmie panują zupełnie inne zasady, staniemy przed dylematem. Pozostaje także kwestia messengera, które wiele managerów w firmach używa do kontaktowania się ze współpracownikami w godzinach poza pracą.

7. Czytajmy między wierszami

I to dosłownie. W wielu firmach – na holach i w kuchniach – często zawieszane są kartki z prośbami od pracowników np. „Pamiętaj, obok kuchni pracuje dział sprzedaży. Wszystko słyszymy”, „Proszę zgaś światło”, „Strefa ciszy”. Warto zwracać uwagę na takie prośby, gdyż często są reakcją na konkretny problem – hałas czy intensywny zapach z kuchni.

Poznanie i przyzwyczajenie się do nowej firmy wymaga czasu. Nie ma drogi na skróty. Ważne jest to, aby przebyć tę drogę uwzględniając zasady panujące w danej organizacji, a nie wnosić zasady z byłej firmy. Wtedy mamy szansę na szybsze odnalezienie się w nowym miejscu. Poza tym Amerykańska badaczka Michelle Gielan przekonuje, że w pracy warto dbać o pozytywne relacje, bo wpływają na komfort w pracy i jej efektywność. Wychodząc zadowoleni z pracy, jesteśmy też szczęśliwsi w czasie wolnym.