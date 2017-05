Crowdsourcing, czyli jak wykorzystywać potencjał

Zaglądając do słownika języka angielskiego można poznać znaczenie słów, z których składa się crowdsourcing. Crowd oznacza tłum, a outsourcing korzystanie z zasobów zewnętrznych. Proces ten może być wykorzystywany przez różne organizacje, takie jak firmy, instytucje publiczne oraz typu non-profit. Jednostka firmy wykorzystuje outsourcing, który oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Podmiot, czyli firma zewnętrzna, ma wtedy do wykonania przekazane im zadanie, które może być projektem, badaniem czy procesem. Corwdsourcing jest podręcznikowym przykładem na wykorzystanie rozwoju technologii, ponieważ doskonale wykorzystuje szybką komunikację. To dzięki niej jest możliwe pozyskanie wielu opinii, które w normalnych warunkach znalazłyby się poza zasięgiem, oszczędzając przy tym masę czasu.

Jak przeprowadzać badania crowdsourcingowe?

Chcąc w pełni korzystać z możliwości, jakie daje crowsdsourcing trzeba trzymać się kilku podstawowych zasad. Nie są one odgórnie określone, ale mogą sporo pomóc i usprawnić proces badań. Dobrym początkiem jest skonkretyzowanie celu. Poprzez ustalenie co chcemy uzyskać badaniem i skierowanie go do docelowej grupy, unikniemy niepotrzebnych, nic nie wnoszących opinii. Tworząc ankietę czy inną formę wypowiedzi dla badanych, pamiętaj o ich kreatywności. Nawet bardzo uściślona grupa może przynieść przełomowe rozwiązania, których nawet nie brałeś pod uwagę. Staraj się, żeby wnioski były możliwe do przełożenia i przekazania każdej grupie odbiorców. Ważna jest ich jasność i nazywanie po imieniu, jako konkretny plan na przyszłość. Pomyśl o szablonach, które pomogą wszystko pogrupować i uporządkować. W trakcie przeprowadzania procesu dbaj także o komfort tłumu, staraj się go motywować i zapewniać o ważności powierzonego zadania.

Główne zagadnienia

Przeprowadzenie badań pozwoli ustalić, jak na tle konkurentów wypada firma. To świetny sposób na określenie siły marki z równoczesnym rozpoznaniem na całym rynku. Badając to można określić zapotrzebowanie społeczeństwa, ich odczucia i czy dane działanie jest przez nich oceniane na plus. Umożliwi to planowanie świadomej strategii biznesowej, której struktura będzie miała mocne fundamenty.

Sam wizerunek pracodawcy i potencjał jego marki będą różnie postrzegane przez odmienne grupy. Można na tej podstawie wyciągnąć ciekawe wnioski. Idąc tym tropem, jeżeli firma jest dobrze postrzegana i rozpoznawana przez młodych ludzi, oznacza to wzorowo przeprowadzaną kampanię w sieci i nowoczesnych mediach, a lepsze wyniki wśród doświadczonych osób mogą świadczyć o profesjonalizmie w zatrudnieniu, dbaniu o pracownika i jego dobro. To tylko rozważania, ale warto zwrócić uwagę na grupę, która wystawia opinię i to z czym ona obcuje na co dzień.