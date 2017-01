Rola HR przy zwolnieniach grupowych

Profesjonalnego HR-owca można poznać po tym, jak zachowuje się w sytuacjach kryzysowych. Jednym z największych kryzysów, z jakim może przyjść się zmierzyć działowi HR, są zwolnienia grupowe.

Kilka miesięcy temu jedna z większych polskich firm ogłosiła zwolnienia grupowe. W przedsiębiorstwie, w którym pracuje kilka tysięcy osób, zwolnienia stały się tematem numer jeden. Wiadomość niosła się po korytarzach, paraliżowała efektywność pracowników, a wszystkie oczy zwróciły się na dział HR.

HR-owiec, pomocnik w kryzysowej sytuacji

Co zrobił kilkuosobowy dział HR? Po pierwsze w tym trudnym czasie był do absolutnej dyspozycji osób, które traciły pracę. Na indywidualnych spotkaniach odbywały się konsultacje z pisania CV – gdyż część zwalnianych pracowników pracowała w firmie kilkanaście lat i nie miała pojęcia o zasadach tworzenia dokumentów aplikacyjnych; toczyły się rozmowy o rynku pracy – HR-owcy podpowiadali, jak wygląda rynek zatrudnienia dla specjalizacji i stanowiska, a także doradzali, jak można się przebranżowić. W rozmowie z jednym z pracowników dowiedzieliśmy się, że HR-owcy wykazali wielki takt, powagę i wsparcie. Okazali się empatyczni, czym zdobyli uznanie pracowników, którzy tracili pracę.

Koło ratunkowe dla działów

W opisywanym przypadku HR-owcy mieli jeszcze jedno zadanie. Pomóc przeorganizować się działom, które z dnia na dzień traciły po kilka, a nawet kilkanaście osób. Tu pracownicy działu kadr napotkali pewne trudności, gdyż zespoły nie były przygotowane na odpływ tak dużej ilości etatowych pracowników. Szefowie działów mieli zaś konkretne oczekiwania. Chcieli, aby część zwalnianych pracowników pozostała w firmie do zakończenia realizacji projektów. Niektórzy oczekiwali, że pracownicy zwolnieni z etatu przejdą na inne umowy (zlecenia/dzieło), a firma, choć utnie koszty, to zatrzyma utalentowanych specjalistów. Jeszcze inni szefowie – jak przyznawali w rozmowach z nami – liczyli, że dział HR podpowie zwalnianym pracownikom, by skorzystali z możliwości samozatrudnienia.

Niestety dział HR miał tu związane ręce, gdyż firma musiała wprowadzić nie tyle kosmetyczne, co radykalne cięcia. Zwolnienia oznaczały realne rozstanie z firmą, co było ciężkie do wytłumaczenia szefom „wyczyszczonych” działów. HR-owcy nie unikali jednak trudnych rozmów. Podpowiadali, jak można na kilka decydujących miesięcy rozłożyć obowiązki pomiędzy członkami zespołu, a także jak prowadzić rozmowy motywujące pracowników w tak trudnym dla firmy okresie.