Czym jest networking?

Networking nie polega wyłącznie na tym, że masz wielu znajomych na profilu społecznościowym oraz kilkaset numerów w telefonie. Zastanów się – czy na znajomego ze studiów, z którym rozmawiałeś wtedy ledwie kilka razy i nie łączyła cię bliższa zażyłość, a od tego czas wasz kontakt się urwał, możesz liczyć w poważnych kwestiach? Ty bardziej, jeśli po latach milczenia odezwiesz się, od razu czegoś oczekując?

Definicja zawiera się w dość ogólnym sformułowaniu. Networking jest procesem wzajemnej wymiany informacji, zasobów, poparcia i możliwości, który prowadzony jest dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Sieć kontaktów to znajomi ze szkół, miejsc pracy, wakacji, kół zainteresowań. Można uznać, że wszyscy ci, którzy w jakiś sposób w twoim życiu uczestniczyli. Tyle, że zapewne ze zdecydowaną większością z nich nie rozmawiasz. Trudno zresztą zadbać o pokaźną listę osób. Dbajmy więc o tych, których lubimy i ufamy im. Najcenniejsi z nich będą ci, którzy mają szerokie horyzonty, ciekawe zainteresowania i posiadają potencjał, by piąć się po szczeblach kariery. Dobrze, jeśli są specjalistami w różnych branżach, co w przyszłości może okazać się dla ciebie bardzo wartościowe. Na zasadzie, że informatyk zrobi ci stronę internetową, dziennikarz napisze artykuły na nią, a polonistka wykona korektę.

Dbaj o nich poprzez podtrzymywanie kontaktu, zainteresowanie ich życiem czy zapraszaniem na przeróżne uroczystości. Nie zapominaj o życzeniach urodzinowych i momentach w życiu znajomych, które są dla nich istotne. Nie wahaj się, kiedy ktoś poprosi cię o drobną przysługę i pamiętaj, że karma wraca. Kiedyś to ty możesz potrzebować pomocy.

Terminowość w udzielaniu przysługi, jakość jej wykonania i zaangażowanie świadczą o cechach charakteru, które posiada ta osoba. To również sygnał dla nas, że jest to ktoś kogo można polecić w przyszłości. Zastanów się. Czy zaryzykowałbyś reputacją u swojego pracodawcy, polecając kogoś niewiarygodnego, ale kogo darzysz sympatią? Obstawiamy, że nie. Warto pamiętać o tym, myśląc przyszłościowo o swoim życiu zawodowym.

Dobry networking nie ma swojego końca. Przez całe życie można budować siatkę znajomości, które mogą nam się wielokrotnie przydać. Zgadzamy się, że trochę to wszystko pozbawione emocji i dalekie jest od kierowania się sercem w stosunku do bliskich sobie osób, ale to pojęcie jest już tak popularne na świecie, że nie sposób go lekceważyć i przemilczać. Jak się nad tym głębiej zastanowimy, to zresztą zapewne dojdziemy do wniosku, słusznego zresztą, że pracodawcy najczęściej zatrudniają osoby z polecenia od innych. To nic innego jak właśnie skutek networkingu.