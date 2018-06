Wyeliminowanie nielicencjonowanego oprogramowania zwiększa zysk firmy

Skala korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania spadła w Polsce o 2 pkt. do poziomu 46%, a związane z nim ryzyko kradzieży danych jest główną obawą dyrektorów IT w organizacjach

Jak wynika z raportu BSA, cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania nielicencjonowanego oprogramowania przez CIO

Aby zmniejszyć ryzyko cyberataków i zwiększyć zyski, firmy powinny wyeliminować nielicencjonowane oprogramowanie wykorzystywane w swoich sieciach i wprowadzić rozwiązania w zakresie profesjonalnego zarządzania jego zasobami, wynika z najnowszego badania Global Software Survey 2018 opublikowanego przez BSA, organizację zrzeszającą producentów oprogramowania komputerowego.

Jak podaje opublikowany 5 czerwca 2018 r. raport BSA, 46% oprogramowania zainstalowanego na komputerach w Polsce nie posiada wymaganych licencji. Wynik ten stanowi spadek o 2 pkt. w porównaniu do poprzedniej edycji badania opublikowanego w 2016 roku. Szacowana, łączna wartość nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego w Polsce w 2017 roku wyniosła 415 mln USD (447 mln USD w 2015 roku).

Spadek polskiego wskaźnika jest w dużej mierze wynikiem nieustannej edukacji i rosnącego poziomu świadomości użytkowników odnośnie cyberzagrożeń związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania. Ponadto przyczynił się do tego wzrost popularności usług oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), zwiększona implementacja rozwiązań SAM (Software Asset Management) dedykowanych profesjonalnemu zarządzaniu zasobami oprogramowania, ale też skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w ramach ochrony praw autorskich do oprogramowania.

Organizacje na całym świecie korzystają z oprogramowania, aby usprawnić działalność, zwiększyć zyski, dotrzeć do nowych klientów i zyskać przewagę konkurencyjną. Jednak jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów IT w firmach – której wyniki zostały zawarte w raporcie BSA – korzystanie z nielicencjonowanego oprogramowania naraża organizacje na poważne ryzyko zagrożenia lub utraty bezpieczeństwa. CIO biorący udział w badaniu informują, że kradzież danych osobowych i firmowych jest ich największą obawą związaną ze złośliwym oprogramowaniem (malware), które pozostaje w silnej korelacji z oprogramowaniem nielicencjonowanym. W rezultacie, cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania przez CIO nielicencjonowanego oprogramowania (54%), drugim jest niższe ryzyko problemów prawnych (43%).