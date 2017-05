Refundacja soczewek kontaktowych przez pracodawcę

Pracownicy korzystający z soczewek kontaktowych nie ubiegają się od pracodawcy o zwrot kosztów ich zakupu uznając, iż refundacja może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup okularów korekcyjnych. Przekonanie to jest błędne. Pracodawca jest bowiem zobligowany do zapewnienia pracownikom soczewek kontaktowych, jeżeli zleci to lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne.

Przepisy rozporządzenia

§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., nr 148, poz. 973 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, statuuje jedynie obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza. Obowiązek ten powstaje, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykazują potrzebę stosowania okularów korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawca ma powinność zapewnienia okularów korygujących każdemu pracownikowi, bez względu na rodzaj umowy o pracę i okres zatrudnienia, jeżeli korzysta on z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, tj. 4 godziny. Z dyspozycji § 2 pkt 4 rozporządzenia wynika bowiem, iż pod pojęciem pracownika rozumieć należy każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Z uwagi na lakoniczność przepisów zasady refundacji okularów korekcyjnych pracodawca winien określić w regulaminie pracy. W szczególności powinny się tam znaleźć postanowienia odnoszące się do zakresu refundacji.

Soczewki kontaktowe

Jak wskazano powyżej, przepisy rozporządzenia nic nie stanowią o refundacji soczewek kontaktowych. Jednakże art. 9 ust. 3 Dyrektywy Rady z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 87/391/EWG)(90/270/EWG) przyznaje pracownikowi prawo do otrzymania okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, odpowiednich do rodzaju pracy, jeżeli w wyniku badań profilaktycznych okaże się to konieczne i kiedy nie mogą zostać użyte zwykłe okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok.