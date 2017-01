Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawcę a podatek dochodowy

Coraz częściej, w związku z powszechnością używania na co dzień komputerów, skarżymy się na pogorszenie ostrości wzroku, pogłębienie wad i zwiększenie wrażliwości oczu. Najczęściej wskazywaną przyczyną pogorszenia wzroku jest konieczność używania komputera w pracy, co nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych. Czy jednak wszyscy pracownicy mają prawo do otrzymania refundacji za okulary korekcyjne?

Przede wszystkim należy zauważyć, iż zgodnie z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wydane na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony wzroku jedynie pracownikom obsługującym monitory ekranowe.

reklama reklama

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Z § 8 ust. 2 wskazanego rozporządzenia wynika, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli potrzebę ich stosowania w trakcie pracy przy obsłudze monitora ekranowego stwierdzi lekarz podczas badań okulistycznych przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

W § 8 ust. 2 rozporządzenia określono, że okulary zapewnia pracodawca. Z takiego brzmienia przepisu wynika, iż to pracodawca określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Uznać należy, iż pracodawca wykonał obowiązek nakładany na niego przez ustawodawcę w niniejszym przepisie w przypadku przeznaczenia nawet najmniejszej kwoty na ten cel, za którą można kupić okulary, uwzględniającej koszt oprawek, szkieł korekcyjnych i robocizny. Pracodawca może określić maksymalną kwotę jaką postanawia refundować w zamian za okulary korekcyjne. Pamiętać jednak musi, iż niniejsza kwota musi pozwalać na rzeczywiste zapewnienie okularów korekcyjnych spełniających swoje zadanie.

Zobacz również: Dofinansowanie okularów dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Ponieważ obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych leży po stronie pracodawcy, ustawodawca przewidział zwolnienia podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych w razie, gdy pracodawca zapewnia mu okulary korekcyjne zgodnie z zasadami BHP. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z podatku dochodowego są zwolnione m.in. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Okulary korygujące wzrok, do których zapewnienia zobowiązany jest pracodawca na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (określonych w wymienionym rozporządzeniu) należą niewątpliwie do świadczeń rzeczowych, o których mowa w ustawie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt 11 wskazanej ustawy refundacja na okulary nie wlicza się do podstawy ZUS.