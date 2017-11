Pracownik obcojęzyczny - w jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP?

Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.”

Ponadto zgodnie z art. 2373 § 1 k.p. „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.” Tym samym, w przypadku nie posiadania odpowiedniej wiedzy w zakresie BHP przez pracownika nie jest możliwe dopuszczenie go do pracy. Z kolei uzupełnieniem powyższych przepisów jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno kodeks pracy jak i powołane rozporządzenie nie precyzują w jakim języku powinno się odbywać szkolenie. Pracownik potwierdza odbycie szkolenia poprzez podpis na karcie szkolenia, która jest załączana do akt osobowych pracownika.

Jednakże, obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie każdego pracownika z zasadami BHP. Tym samym dla uznania czy pracownik został zaznajomiony, musi mieć on stworzone na szkoleniu warunki zrozumienia przekazywanego materiału merytorycznego. W konsekwencji powyższego szkolenie powinno zostać przeprowadzone w języku znanym pracownikowi na tyle aby mógł się zaznajomić z przekazywana materią merytoryczną.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku pracownika nie władającego językiem polskim szkolenie BHP powinno nastąpić w asyście tłumacza języka, którym posługuje się ten pracownik. Również dokumenty ze szkolenia powinny być dwujęzyczne aby wyeliminować stan wątpliwości czy faktycznie pracownik zrozumiał podpisywaną treść oświadczenia.

